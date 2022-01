Atlantia in cima al FTSE MIB dopo upgrade

(Teleborsa) - Atlantia, holding quotata su Euronext Milan e focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità, è il miglior titolo sul FTSE MIB dopo l'upgrade da parte degli analisti. Equita ha infatti promosso il giudizio da "Hold" a "Buy", con un target price di 19,70 euro, in vista della vendita della controllata Autostrade per l'Italia (ASPI), attesa nel primo trimestre dell'anno. Vengono citati come fattori positivi l'interessante politica di dividendi e il buyback fino a 2 miliardi. La nuova ondata di contagi di Covid-19 potrebbe impattare sul settore dei viaggi, ma il broker rimane positivo sulla ripresa del traffico aereo e autostradale.

Spicca il volo il titolo Atlantia a Piazza Affari, dove si attesta a 17,11, con un aumento del 3,57%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 17,31 e successiva a quota 17,9. Supporto a 16,72.