(Teleborsa) -, in seguito all'uscita dal settore autostradale. E' quanto rivela il Financial Times, indicando che l'Adstarebbe pensando, dopo la dismissione di Autostrade per l'Italia, di, dal momento che molti hub europei vivranno un 2021 difficile a causa della pandemia."Molti aeroporti in Europa dovranno effettuare, perché a differenza delle compagnie aeree, non stanno ricevendo sufficienti sussidi dai governi, a dispetto degli elevati costi fissi in termini di personale ed infrastrutture", ha dichiarato Bertazzo al FT.Atlantia ha già una base d'appoggio nel settore aeroportuale, controllandoche gestisce Fiumicino e Ciampino, i due principali aeroporti della Capitale, e detenendo una quota maggioritaria del 65% negli aeroporti di, ha affermato il numero uno del Gruppo, ricordando che "Aeroporti di Roma è specializzata ine questo sarà unn un mondoquando il turismo recupererà più velocemente rispetto al traffico business, che potrebbe ridursi per sempre".La societàcon nessun aeroporto, macon diversi scali, mettendo al centro la continuità geografica ed il turismo.