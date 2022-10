Atlantia, gli aeroporti mantengono la rotta a settembre: ADR +88,9%

Lunedì 10 Ottobre 2022, 11:45







(Teleborsa) - Atlantia ha annunciato oggi i dati relativi al traffico stradale ed aeroportuale di settembre, che mostra una crescita a due cifre nel settore aeroportuale, mentre nel segmento autostrade resta sostenuto in America Latina e tira il fiato in Europa.



Gli aeroporti spiccano il volo



Il traffico prosegue a gonfie vele presso gli aeroporti. A settembre si registra per Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) un incremento dell'88,9% del traffico, che porta la differenza sullo stesso periodo del 2019 a -22,8%, mentre l'Aeroporto di Nizza segna un +36,6% che porta la differenza rispetto ai livelli pre-pandemia a -17%.



Autostrade a due velocità



Le autostrade complessivamente hanno fatto piuttosto bene quest'anno, segnando una crescita a due cifre da inizio anno in tutte le aree geografiche in cui il Gruppo Atlantia è presente: in Francia +15,6%, Italia +13,8%, Spagna +15,4%, Brasile +6,1%, Cile +18,8% e Messico +9,6%.



Il mese di settembre evidenzia per l'Europa un leggero calo dopo il boom dei mesi estivi: Francia -0,7%, Italia -0,5%, Spagna -1,5%. In America latina fanno bene Brasile +2% e Messico +7,8%, mentre il Cile fa segnare un -4,7%.