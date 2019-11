Atlantia, Fitch mette rating Gruppo e controllate in watch negative

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch ha posto sotto osservazione con implicazioni negative (watch negative) i rating di Atlantia (BBB-) e quelli di Autostrade per l'Italia e AdR (per entrambe BBB+).



La decisione di Fitch risponde all'evolversi della vicenda relativa alle concessioni ed agli sviluppi del dossier Alitalia.



Secondo l'agenzia i fatti più recenti hanno accresciuto le pressioni sul gruppo e sulle controllate attive nelle infrastrutture, determinando di conseguenza un aumento delle incertezze. © RIPRODUZIONE RISERVATA