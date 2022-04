Atlantia entra agli scambi in Borsa e decolla di oltre il 10%

Giovedì 7 Aprile 2022, 10:15







(Teleborsa) - Grande giornata per Atlantia che, entrata agli scambi, sta mettendo a segno un rialzo del 9,40%, dopo un avvio di seduta in cui il titolo non era riuscito a fare prezzo e successivamente ha toccato un guadagno di oltre 10 punti percentuali.



A fare da assist alle azioni contribuisce l'interessamento confermato da GIP e Brookfield, in collegamento con il gruppo ACS di Florentino Perez, per la holding infrastrutturale.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gestore della più estesa rete autostradale europea rispetto all'indice di riferimento.



Lo status tecnico di Atlantia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,12 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,66.