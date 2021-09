Atlantia, Edizione (Benetton) acquista lo 0,75% e sale al 31%

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021







(Teleborsa) - Edizione, la holding della famiglia Benetton, ha portato al 31% la propria partecipazione in Atlantia, holding che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel settore delle infrastrutture aeroportuali e autostradali. Lo confermano un internal dealing e una nota della stessa Edizione. La holding, tramite Sintonia, ha acquistato sul mercato lo 0,75% di Atlantia. Gli acquisti sono avvenuti a prezzi compresi tra 14,8488 e 15,9801 euro per azione, tra il 5 e il 31 agosto.



"Edizione, nel proprio ruolo di azionista stabile e di lungo periodo, ribadisce così la fiducia verso Atlantia e il suo management nonché la condivisione dei piani strategici di sviluppo e dei valori di fondo che li hanno ispirati", si legge nella nota.



Discreta la performance di Atlantia, che si attesta a 15,66, in lieve aumento dello 0,55% dopo l'uscita della notizia. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,86 e successiva a 16,27. Supporto a 15,44.