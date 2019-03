Atlantia è pronta a cogliere le opportunità all'estero e con gli aeroporti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Atlantia un "gigante italiano" di profilo internazionale e diversificato - dalle autostrade agli aeroporti - è questo il quadro che emerge dal giornale francese che, attraverso un colloquio con l'. Il 2018, ripercorre l'articolo, è stato un anno di grandi cambiamenti, come ha sottolineato lo stesso manager alla presentazione dei risultati annuali 2018, caratterizzato dal crollo del Ponte Morandi ma anche dall'Il futuro? E' rappresentato da opportunità tutte da cogliere, anche in Francia, un Paese che il gruppo conosce bene e dove è presente sia con(Eurotunnel) che con, acquisita con Abertis. Una partnership, quella col gruppo spagnolo che è "strategica e di lunga durata " e che trova Atlantia pronta a cogliere le "grandi opportunità di crescita del futuro sui mercati più interessanti" - ha commentato l'AD - come "quello della viabilità urbana o periurbana nelle zone di sviluppo intensivo che attrarranno gli investimenti privati e pubblici nei prossimi anni. Penso, in particolare, aima anche a quello che potrà essere sviluppato intorno a Parigi".Abbiamo una competenza peculiare, ha dichiarato l'AD, quella della mobilità urbana. La- ha sottolineato -. Con Abertis, ricorda l'articolo, oggiSul fronte aeroportuale, Castellucci ha ricordato i. Si tratta di un assett, quello aeroportuale che rappresenta un "tassello molto importante della strategia del Gruppo" lo dimostra l'del quale, sottolinea Les Echos, l'AD di Atlantia ha, un caso virtuoso che si deve a un modello di gestione diretta senza ricorrere a esternalizzazioni.Il 2019 si prospetta come un anno propizio - evidenzia il quotidiano francese - con un risultato che si prevede "globalmente positivo" per tutte le attività e con tassi di crescita più forti all'estero e negli aeroporti e una stabilità del settore autostradale in Italia.