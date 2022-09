Atlantia e AdR entrano nel Business Integrity Forum

(Teleborsa) -e la controllatadiventanodi Transparency International Italia, impegnandosi attivamente per lanel settore economico privato del nostro Paese."L'adesione al Business Integrity Forum di Transparency International Italia è un riconoscimento importante che consolida ed evidenzia i valori sui quali stiamo costruendo la nuova Atlantia: integrità, trasparenza, correttezza, etica e crescita sostenibile", ha sottolineato, Presidente di Atlantia, ricordando che sono stati di recente adottati un codice etico ed un codice anti-corruzione."Siamo tra i primi in Italia ad aver adottato un protocollo di responsible lobbying - ha aggiunto il manager - e ad aver dato centralità strategica alla trasparenza fiscale. Continueremo a lavorare su questi fronti così importanti per l'impresa e la collettività orgogliosi di poter collaborare con Transparency International Italia e gli altri membri del BIF".Per, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, "l'ingresso nel Business Integrity Forum di Trasparency International Italia rappresenta una importante occasione per fornire un convinto contributo alla diffusione dei valori etici e di trasparenza, anche attraverso nuove azioni e nuove iniziative a beneficio delle imprese e della collettività".