Atlantia decolla in borsa su indiscrezioni offerta Florentino Perez

Mercoledì 6 Aprile 2022, 17:30







(Teleborsa) - Scatto in borsa per Atlantia dopo che Bloomberg ha scritto che Florentino Perez starebbe mettendo a punto una offerta per la holding quotata su Euronext Milan e focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità. Il presidente del gruppo infrastrutturale spagnolo ACS, noto anche per essere il presidente del Real Madrid, sarebbe al lavoro con gli advisor per definire un piano, spiegano le fonti all'agenzia. Tuttavia, non è detto che l'imprenditore spagnolo decida di andare avanti con l'offerta.



Il titolo è stato sospeso più volte in asta di volatilità nell'arco di pochi minuti, mostrando un teorico anche superiore al 10%.