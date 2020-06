Atlantia corre su scommesse per Piano F2i

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, che stamattina. Il titolo ha anche ridimensionato dai massimi dell'esordio, quando era arrivato a guadagnare oltre il 3%, sulla scia dellerelative all'ingresso died altri investitori nel capitale della controllataStando a quanto riferito da Il Sole 24 Ore, sarebbeper l'ingresso nel, assieme ad altri investitori quali Fondazione Cariplo, Enpam, Inarcassa, Cassa Geometri e Cassa Forense, in aggiunta ache agirebbe in proprio e quale "garante" pubblico per assicurare gli importanti investimenti futuri. Tutto però èal via libera del Governo e dei Benetton entro ilpena la decadenza dellaLa tendenza ad una settimana di Atlantia è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Le implicazioni di medio periodo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 15,87 Euro con primo supporto visto a 15,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 15,19.