27 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia è stato convocato in data 30 aprile 2021. Lo rende noto la società in un comunicato precisando che il board si riunirà "per le necessarie determinazioni" in relazione a quanto già comunicato in data 16 e 23 aprile 2021, "preso atto della proroga data dal consorzio formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Advisors e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited della validità dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia fino al 31 maggio 2021".