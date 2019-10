Atlantia, controllata Abertis rileva quota maggioranza della messicana RCO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato che la controllataspagnola, ha raggiunto l'accordo con Goldman Sachs Infrastructure Partners (GSIP) perdel capitale della"L'acquisizione di RCO in Messico da parte di Abertis espande ulteriormente la presenza del Gruppo Atlantia nel mondo e in particolare nei paesi ad alto potenziale di crescita, rafforzando la strategia di focalizzazione di Abertis nei paesi dei Centro e Sud America e così contribuendo a rimarcare il ruolo di Atlantia quale leader globale nel campo delle infrastrutture", ha dichiaratoIn particolare,del capitale di RCO per un controvalore dimentre. Ladell'operazione è attesa per laa valle didel capitale oggi in mano a fondi pensione messicani. Abertis (e quindi Atlantia) controllerà e consoliderà integralmente RCO.RCOnel corridoio industriale tra Città del Messico e Guadalajara.Il titolo Atlantia, quotato alla Borsa di Milano, guadagna stamattina lo 0,89%.