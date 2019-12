(Teleborsa) - Atlantia informa in una nota che, superata la iniziale fase di operatività del direttore generale, il CdA ha ritenuto di procedere a una riarticolazione dei poteri, revocando quelli temporaneamente conferiti al Comitato Esecutivo, che quindi terminerà le proprie funzioni.



I poteri sono stati ripartiti tra il Presidente e il Direttore Generale.



La società ringrazia i componenti del Comitato Esecutivo per il contributo prestato in questi mesi di attività.







© RIPRODUZIONE RISERVATA