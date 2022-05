Atlantia, CdA nomina advisors finanziari per valutazioni su OPA

Giovedì 12 Maggio 2022, 20:15







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha nominato gli advisors in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa in data 14 aprile 2022 da Sintonia e Blackstone.



Quali advisors finanziari sono stati scelti BNP Paribas e Morgan Stanley International PLC a supporto delle valutazioni e delle attività

che lo stesso Consiglio sarà chiamato a svolgere in relazione all'OPA che ha ad oggetto la totalità delle azioni Atlantia.