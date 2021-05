31 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia si riunirà il prossimo 10 giugno per formulare le proprie determinazioni in merito all'Offerta presentata dal consorzio CDP per l'acquisto dell'intera partecipazione in Aspi, dopo il parere favorevole di oggi dato dall'assemblea dei soci.

"Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia - si legge in una nota - riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, nel prendere atto del voto favorevole espresso dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sulla cessione dell'intera partecipazione detenuta dalla Società in Autostrade per l'Italia al consorzio costituito da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp (il "Consorzio") e della conseguente intervenuta estensione di validita' dell'Offerta del Consorzio sino all'11 giugno p.v., ha deliberato di riconvocarsi al prossimo 10 giugno per formulare le proprie determinazioni in merito all'Offerta".