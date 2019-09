Atlantia, CdA delibera avvio immediato audit su questione viadotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella, il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle notizie di stampa relative ainei confronti di alcuni dipendenti delle società Spea Engineering e Autostrade per l'Italia, sulla base della contestazione del reato di falso circa alcuni, ha deliberato l'sui fatti emersi, da affidarsi a primaria società internazionale, finalizzato a verificare la corretta applicazione delle procedure aziendali da parte delle società e delle persone coinvolte.Quanto sopra al fine di unai risultati saranno messi a disposizione della magistratura.Atlantia ha richiesto inoltre che i Consigli di Amministrazione delle società controllatesi riuniscano in via d'urgenza per ogni più opportuna determinazione e si riserva ogni ulteriore azione a seguito di una più ampia valutazione al riguardo.