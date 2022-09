Atlantia, Banca di Spagna rilascia autorizzazione per OPA

Giovedì 29 Settembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - Schema Alfa, la società veicolo partecipata da Edizione e Blackstone, comunica che è stata rilasciata dalla Banca di Spagna l'autorizzazione richiesta in relazione all'acquisto di una partecipazione qualificata indiretta in Bip & Drive, E.D.E., (società indirettamente partecipata da Atlantia) ai sensi delle leggi spagnole.



Tenuto conto che le autorizzazioni richieste a Banca d'Italia in relazione all'acquisto di una partecipazione qualificata indiretta in Telepass (controllata da Atlantia), sono già state rilasciate, ad oggi "sono state ottenute le autorizzazioni preventive di settore" previste dal Tuf.



Il documento di offerta, che è stato oggetto di deposito presso Consob il 4 maggio 2022, verrà pubblicato una volta approvato da Consob "entro il termine del periodo di istruttoria".