Atlantia ancora protesa in avanti in Borsa

(Teleborsa) - Altra seduta positiva per Atlantia, che sta mettendo a segno un progresso dell'1%, che va ad aggiungersi ai precedenti, portanmdo la performance settimanale a +29%. E' in calendario oggi il CdA di Edizione Holding, il veicolo della famiglia Benetton, per discutere del dossier ASPI. Lo stesso tema sarà oggetto di informativa del CdA di CDP. Decisione attesa entro il fine settimana in tempo per la sigla del memorandum lunedì 27 luglio.A livello comparativo su base settimanale, il trend del gestore della più estesa rete autostradale europea evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlantia rispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo della società di concessionarie autostradali mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,81 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,57. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15,05.