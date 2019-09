Atlantia, a Piazza Affari brilla il titolo

(Teleborsa) - Si forma il nuovo Governo e il titolo di Atlantia brilla a Piazza Affari.



Le azioni della holding autostradale schizzano al rialzo dopo che Giuseppe Conte ha accettato l'incarico e annunciato la nuova squadra di Palazzo Chigi. Al posto di Danilo Toninelli, nel Conte Bis, la veste di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti va ora a Paola de Micheli, esponente del PD.



Il mercato, portando gli stock di Atlantia in progressione del 5,42%, punta ad una soluzione più soft sul tema delle concessioni ad Autostrade per l'Italia, ipotizzando una decisione che penda verso la revisione piuttosto che alla più radicale revoca, come invocato dai pentastellati al latere della tragedia del Ponte Morandi.









