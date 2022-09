Atlante si aggiudica contributo di 22,7 milioni dall'UE per rete colonnine

(Teleborsa) -, società del Gruppo(ex Engie EPS) è stata selezionata per ricevere unnell'ambito del, il programma di finanziamento volto a sostenere le infrastrutture di trasporto europee.Nell'ambito del secondo bando del programma Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), chiuso il 7 giugno 2022, sono stati selezionati 24 progetti, fra cui quello di Atlante, che si sono aggiudicati fondi per un totale di 292,5 milioni di euro per l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e stazioni di rifornimento di idrogeno, l'elettrificazione di servizi di assistenza a terra negli aeroporti.Il finanziamento dell'UE consentirà ad Atlante, specializzata in infrastrutture di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, didi colonnine. E' prevista la realizzazione didi ricarica rapida per veicoli elettrici - 70 in Italia, 55 in Francia, 55 in Spagna e 35 in Portogallo - che includeranno, corrispondenti aelettrificati con dispositivi rapidi e ultra-rapidi (punti di ricarica).