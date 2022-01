AT&T, numeri positivi per nuovi abbonati nel quarto trimestre

(Teleborsa) - AT&T, società statunitense di telecomunicazioni, ha aggiunto circa 880.000 nuovi abbonati telefonici postpagati netti. Per l'intero anno 2021, le reti telefoniche postpagate sono state di 3,2 milioni di unità, il numero più alto da oltre un decennio, "poiché l'azienda continua a beneficiare delle solide prestazioni della rete e della sua strategia di immissione sul mercato disciplinata e coerente", ha detto il CFO Pascal Desroches durante un evento di Citi.

AT&T ha aggiunto circa 270.000 abbonati alla fibra per il trimestre, si legge in una nota della società che anticipa l'intervento del CFO. Le aggiunte nette in fibra per l'intero anno 2021 sono state pari a circa 1 milione, il quarto anno consecutivo in cui la società ha aggiunto 1 milione o più di abbonati alla fibra.

È stato anche reso noto che AT&T ha chiuso l'anno con circa 73,8 milioni di abbonati globali ai servizi streaming di video on demand HBO Max e HBO. Si tratta di una performance migliore rispetto alle indicazioni del management, secondo cui gli abbonati di fine anno sarebbero stati tra 70 e 73 milioni.