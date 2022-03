AT&T, investimenti per 48 miliardi in prossimi 2 anni per implementare fibra e 5G

(Teleborsa) - Il colosso statunitense delle telecomunicazioni AT&T, in previsione della chiusura della transazione WarnerMedia in sospeso con Discovery, ha presentato nuove strategie operative e finanziarie dettagliate fino al 2023. La società prevede di raddoppiare la propria presenza in fibra a oltre 30 milioni di sedi (cioè case e aziende), compreso il raddoppio delle sedi dei clienti aziendali a 5 milioni. In tal modo, AT&T prevede di aggiungere da 3,5 milioni a 4 milioni di sedi di clienti ogni anno. Man mano che più traffico di rete si sposta su fibra e 5G, AT&T prevede di ottenere risparmi significativi riducendo l'impronta di rame legacy dell'azienda. Entro il 2025, AT&T prevede che il 75% della sua impronta di rete sarà servito tramite fibra e 5G e che avrà ridotto del 50% la sua impronta di servizi in rame.

"Ora che si avvicina la conclusione dell'accordo WarnerMedia, siamo vicini alla linea di partenza di una nuova era per AT&T - ha affermato John Stankey, amministratore delegato di AT&T - La trasformazione che abbiamo subito negli ultimi 18 mesi, fornendo risultati operativi eccezionali, ci ha portato a questo punto. Saremo un'azienda più semplice e mirata con l'intento di diventare il miglior fornitore di banda larga d'America. Abbiamo in programma di aumentare gli investimenti nelle nostre aree chiave di crescita: 5G e fibra".

Il colosso statunitense prevede di utilizzare il flusso di cassa del business più maturo per contribuire ad alimentare i suoi 24 miliardi di dollari di investimento annuale pianificato nel 2022 e nel 2023, con risparmi incrementali sui costi che hanno benefici sulla bottom line. AT&T aumenterà gli investimenti per implementare fibra e 5G e promuovere una crescita sostenibile degli utili. Nel 2022, AT&T prevede investimenti di capitale nell'ordine dei 24 miliardi di dollari. La società prevede che l'investimento di capitale nel 2023 sarà simile ai livelli del 2022 per poi iniziare a ridursi fino alla gamma di 20 miliardi di dollari a partire dal 2024.