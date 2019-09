AT&T, Elliott investe 3,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il fondo Elliott crede nel potenziale di crescita del titolo AT&T. Per tale ragione la società di gestione degli investimenti di Paul Singer ha deciso di investire 3,2 miliardi di dollari in azioni del colosso americano delle telecomunicazioni, pari a poco più dell'1% del capitale.



Elliott management crede che il titolo sia "molto sottovalutato" e che possa crescere di oltre il 65%, arrivando a superare entro il 2021 per la prima volta i 60 dollari ad azione.



Il fondo ha poi espresso qualche perplessità sull'operazione di acquisizione di Time Warner: "è troppo presto per dire se AT&T possa creare valore con Time Warner, restiamo cauti sui benefici di questa combinazione".



Positiva la reazione del titolo al Nyse: +2,80%.