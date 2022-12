AT&T e BlackRock, accordo su piattaforma commerciale per fibra ottica

Venerdì 23 Dicembre 2022, 17:30







(Teleborsa) - La società di telecomunicazioni statunitense AT&T e il colosso del private equity BlackRock hanno firmato un accordo per formare una joint venture (JV) che gestirà una piattaforma commerciale in fibra. La nuova JV, denominata Gigapower, prevede di fornire una rete in fibra di prim'ordine ai fornitori di servizi Internet (ISP) e ad altre aziende negli Stati Uniti.



Gigapower prevede di implementare un'affidabile rete in fibra multi-gig a un numero iniziale di 1,5 milioni di clienti in tutta la nazione utilizzando una piattaforma commerciale ad accesso aperto. L'implementazione della fibra Gigapower sarà incrementale rispetto all'obiettivo esistente di AT&T di oltre 30 milioni di location in fibra, comprese le sedi aziendali, entro la fine del 2025.



Dopo il closing, AT&T e BlackRock deterranno e governeranno congiuntamente Gigapower. AT&T non prevede di consolidare i risultati finanziari di Gigapower, ma prevede di riportare i suoi abbonati consumer serviti tramite Gigapower nei risultati operativi della business unit Consumer Wireline.