AT&T alza guidance ricavi wireless su aumento clienti

(Teleborsa) - AT&T, società statunitense di telecomunicazioni, ha registrato ricavi delle operazioni continue per il secondo trimestre del 2022 pari a 29,6 miliardi di dollari, rispetto ai 35,7 miliardi di dollari del trimestre di un anno fa, in calo del 17,1% riflettendo l'impatto della separazione della divisone Video negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2021 e di alcune altre attività cedute. Escludendo l'impatto di queste cessioni, i ricavi operativi per AT&T standalone sono aumentati del 2,2%.

L'utile per azione dalle operazioni continue è stato di 0,59 dollari, mentre l'utile per azione rettificato dalle operazioni continue è stato di 0,65 dollari. La società ha aggiunto 813.000 nuovi clienti che pagano abbonamenti wireless nel secondo trimestre, beneficiando dell'espansione della sua rete 5G, rispetto alle 691.000 aggiunte nel primo trimestre.

"Come risultato della nostra crescita dei clienti superiore alle previsioni, stiamo aumentando la nostra guidance dei ricavi dei servizi Mobility a una crescita del 4,5-5% per l'intero anno - ha commentato il CEO John Stankey - Stiamo anche riducendo la previsione del free cash flow per l'intero anno alla gamma di 14 miliardi di dollari per riflettere i pesanti investimenti nella crescita e gli impatti sul capitale circolante relativi alla tempistica degli incassi".