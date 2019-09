AstraZeneca, titolo in rally a Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -AstraZeneca . Gli stock della società farmaceutica inglese hanno raggiunto il loro massimo storico in questo lunedì di borsa, dopo cheoriginariamente progettato per trattare il diabete, haLa Compagnia britannica, domenica ha infatti fornito una suddivisione dettagliata dei risultati dello studio di fase 3 DAPA-HF , con i dati che palesano che Farxiga, nei pazienti che avevano precedentemente sofferto di una ridotta frazione di eiezione insufficienza cardiaca,Ruud Dobber, vicepresidente esecutivo della divisione biofarmaceutica dell'azienda, ha affermato che questi ultimi risultati dovrebbero consentire al farmaco di essere indicato come trattamento per l'insufficienza cardiaca indipendentemente dallo stato diabetico.Dopo questa notizia si è abbattuta una pioggia di acquisti sulle azioni di AstraZeneca e al momento