6 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Nel tardo pomeriggio i tecnici dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) incontreranno il Ministero della Salute per eventuali ulteriori indicazioni sull'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. A dare notizia della riunione è stato il Giornale ed è stata confermata anche da alcune fonti all'Ansa. Da ciò che si sa al momento però non sarà deciso nulla in attesa dell'aggiornamento dell'EMA sulle indagine su una possibile correlazione tra il vaccino ed i rarissimi eventi trombotici segnalati in vari Paesi.

Nel frattempo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervistato a Radio24 ha dichiarato che "è possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali EMA indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca". "Questo è successo anche per tanti altri famaci", ha aggiunto. Nel caso di AstraZeneca il vaccino è stato utilizzato "in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi – ha ribadito – Non vi è ombra di dubbio che vi sia un rapporto rischio-beneficio positivo".