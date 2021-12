AstraZeneca, individuata possibile causa dei rari coaguli legati al vaccino anti Covid

Giovedì 2 Dicembre 2021, 12:30







(Teleborsa) - Un team di scienziati in Galles e Usa ritiene di aver trovato "la causa scatenante" dei coaguli di sangue estremamente rari dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. La notizia è stata lanciata dalla Bbc che riporta come il team abbia mostrato nel dettaglio come una proteina nel sangue sia attratta da un componente chiave del vaccino ideato a Oxford, innescando una reazione a catena che coinvolge il sistema immunitario e che può culminare in pericolosi coaguli.



Alan Parker, uno dei ricercatori dell'Università di Cardiff, ha dichiarato alla Bbc: "Quello che abbiamo è la causa scatenante (the trigger), ma ci sono molti passaggi che devono accadere dopo".