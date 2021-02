© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda di lanciatori spaziali statunitense fondata nel 2016, siin borsa tramite laper un valore di. Il titolo sarà scambiato sul Nasdaq e la quotazione dovrebbe avvenire entro il secondo trimestre del 2021. L'accordo dovrebbe fornire ad Astra fino a 500 milioni di dollari di proventi in contanti, inclusi 200 milioni in un round PIPE (Private investment in public equity) guidato da BlackRock."Questa transazione ci porta un passo avanti verso la nostra missione di migliorare la vita sulla Terra dallo spazio, finanziando completamente il nostro piano perda qualsiasi parte del pianeta", ha affermatodi Astra.Dopo la chiusura della transazione, la società combinata continuerà ad essere guidata dal fondatore e CEO Chris Kemp. Si prevede che, presidente e CEO di Holicity, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Astra. In seguito alla notizia, le azioni di Holicity sono schizzate in borsa, dove ora si attesta a 14,46, in