ASTM, siglati atti aggiuntivi SATAP e Asti-Cuneo per finanziamento lavori A33

(Teleborsa) - ASTM annuncia che le proprie controllate SATAP, concessionaria dell'autostrada A4 Torino-Milano, e Asti-Cuneo hanno sottoscritto con il Ministero die Trasporti gli atti aggiuntivi relativi alle rispettive Concessioni, per regolare l'operazione di finanziamento incrociato (cosiddetto cross-financing) finalizzato al completamento dell'autostrada A33 Asti-Cuneo.

La firma degli Atti Aggiuntivi fa seguito al via libera del CIPE alla revisione dei Piani Economico-Finanziari (PEF) delle due società, alla registrazione delle relative delibere da parte della Corte dei Conti ed alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sulla base dei nuovi Atti Aggiuntivi, saranno realizzati investimenti per un valore totale di circa 740 milioni di euro, di cui circa 630 milioni di euro relativi al riequilibrio e al completamento dell'autostrada Asti-Cuneo e la restante parte finalizzata al completamento degli investimenti sulla tratta di propria competenza.

Potranno ora partire i lavori sui due lotti, della lunghezza complessiva di circa 10 km, necessari al completamento dell'autostrada A33Asti-Cuneo. In particolare, saranno avviate le opere del primo lotto autostradale della lunghezza di circa 5km, nei comuni di Roddi e Alba in quanto il tracciato ha già le autorizzazioni amministrative previste, sono già state completate le attività espropriative e sono in corso le attività di cantierizzazione propedeutiche e preliminari; contestualmente si procederà all'avvio del nuovo iter autorizzativo sotto il profilo ambientale (VIA) e localizzativo per il nuovo tratto all'aperto, in variante rispetto al progetto originario in galleria.

Il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo - sottolinea ASTM - comporterà importanti e positivi benefici per il sistema Paese in termini occupazionali, di crescita del sistema produttivo nazionale e piemontese ed in termini di miglioramento della viabilità.

