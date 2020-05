ASTM, ricavi in calo nel 1° trimestre. Via libera CIPE ad Asti-Cuneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I Gruppo, attivo nelle concessioni autostradali e nelle infrastrutture, chiude il 1° trimestre conNel settore, la società ha riportato(in ripresa nella prima settimana di Fase 2) e. Gli investimenti sulla rete risultano in crescita del 43%. Per ilsi evidenzia un traffico inlungo la rete autostradale.Nel settore infrastrutturaledove opera tramite ilriporta una 253,16 milioni ed un portafoglio lavori di 4,3 miliardi, di cui circa il 60% all'estero.al 31 marzo 2020 risulta(1.352,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019) anche per effetto del significativo programma di investimenti autostradali effettuati.Frattanto la società ha annunciato che ile del relativo Piano economico-finanziario (PEF) delle società, legate tra loro da una operazione di finanziamento incrociato (cosiddetto) finalizzato al completamento dei. Sulla base dei nuovi Piani saranno posti a carico di SATAP A4per un valore di circadi euro, di cui circa 630 milioni relativi al riequilibrio e al completamento dell'Asti-Cuneo.