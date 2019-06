ASTM, pronta all'integrazione con SIAS

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I Consigli di Amministrazione di ASTM e di Società Iniziative Autostradali e Servizi (SIAS), hanno approvato un'operazione di integrazione da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di SIAS in ASTM.E' previsto che- avente ad oggetto, pari al 5,00% del capitale sociale di SIAS,per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.Allo scopo di disciplinare il percorso di perfezionamento dell'Operazione, le Società hanno sottoscritto un accordo quadro avente adoggetto le attività propedeutiche e funzionali alla realizzazione del progetto di integrazione.Inoltre, i Consigli di Amministrazione di ASTM e SIAS hanno deliberato didegli azionisti, in unica convocazione,e all'adozione delle delibere ad esso connesse.