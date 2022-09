ASTM, Presidente Rubegni rassegna dimissioni a CdA

Lunedì 5 Settembre 2022, 19:30







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ASTM, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni formalizzate da Alberto Rubegni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere della Società con effetto dalla data di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.



Il Consiglio all'unanimità ha espresso i più sinceri ringraziamenti a Rubegni per l'importante contributo che ha consentito alla società di raggiungere, in questi anni, prestigiosi risultati in Italia e nel mondo, collocando il Gruppo tra i più importanti operatori infrastrutturali a livello internazionale.



Rubegni, dalla data odierna, lascia le cariche ricoperte in società partecipate da ASTM e nella controllante Nuova Argo Finanziaria.