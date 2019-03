ASTM non esclude una possibile partecipazione nel settore aeroportuale

(Teleborsa) - Con l'ingresso di Ardian (con il 40%) nel capitale Nuova Argo Finanziaria (che controlla il 58,77% di ASTM) l'AD di ASTM Alberto Rubegni non esclude una partecipazione nel settore aeroportuale.



Lo ha affermato il top manager, nel corso della conferenza stampa sui conti 2018, che per il 2019 punta ad aumentare sensibilmente i ricavi del Gruppo.



ASTM ha chiuso il bilancio 2018 con un volume d'affari complessivo pari a 1.717 milioni di euro (da 1.436,1 milioni nel 2017, +19,6%), un Ebitda di 771 milioni (da 719,1 milioni) ed un utile netto a 166,5 milioni (da 149,6 milioni).



L'indebitamento finanziario netto rettificato al 31 dicembre 2018 risulta pari a 1.268,8 milioni di euro (1.333,1 milioni di euro al 31 dicembre 2017).



Proposto un dividendo a saldo di 0,302 euro per azione.