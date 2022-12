ASTM, Moody's e Fitch confermano rating

(Teleborsa) - Le agenzie di rating,e Moody's, hanno effettuato la revisione periodica dei rating di ASTM e hanno confermato i seguenti rating a lungo termine. Moody's: Baa3 (Outlook: stable), Fitch Ratings: BBB (Outlook: negative).Le conferme dei due rating - si legge in una nota - tengono conto del recupero del traffico autostradale del gruppo ai livelli pre-pandemia, la solida posizione di liquidità del gruppo, nonché l'impegno a ridurre l'indebitamento del business nei prossimi anni.In particolare, l'agenzia Moody's sottolinea che la qualità del credito di ASTM è sostenuta da: la forte base della rete autostradale italiana del gruppo, comprendente collegamenti di trasporto essenziali in alcune delle regioni più ricche d'Italia (Baa3, negativo); la dimensione e la diversificazione della rete autostradale di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica S.A., che è situata negli stati più ricchi del Brasile (Ba2, stabile); e la politica finanziaria del gruppo che è storicamente equilibrata con un solido profilo di liquidità.Questi punti di forza sono, tuttavia, parzialmente controbilanciati: dall'interferenza politica nel quadro regolatorio e tariffario in Italia, dall'ingente programma di investimenti in Brasile associato a concessioni autostradali di recente aggiudicazione, dal significativo aumento della leva finanziaria a seguito di una serie di operazioni finanziate con debito e da un'esposizione verso attività di costruzione e ingegneria a rischio più elevato.Peril giudizio riflette la maturità e la resilienza degli asset autostradali in Italia nonché l'esposizione verso il Brasile (paese "non-investment grade") e le attività EPC (Itinera), che incidono entrambe sulla capacità finanziaria del Gruppo. Fitch prevede che la leva finanziaria del gruppo ASTM su base consolidata salirà a fine 2022 per poi scendere nel 2023. Fitch commenta, inoltre, che l'effettivo riconoscimento nel corso del 2023 degli incrementi tariffari derivanti dall'applicazione del framework regolatorio di riferimento potrebbe condurre ad una revisione dell'Outlook a stabile ("Stable").