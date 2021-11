ASTM, mandato per call investitori per collocare Sustainability Linked Bond

(Teleborsa) - ASTM, gruppo attivo nei settori della gestione di reti autostradali in concessione, della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali (che ha lasciato Piazza Affari nel giugno 2021), ha dato mandato a BNP Paribas, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, JPMorgan, Mediobanca e UniCredit per organizzare una serie di call per investitori e una Group Investor Conference al fine di collocare Sustainability Linked Bond nell'ambito del programma Euro Medium Term Note e in conformità con il Sustainability Linked Financing Framework.

Subordinatamente alle condizioni di mercato, sottolinea il gruppo italiano in una nota, potrà seguire un'offerta denominata in euro con tranche di scadenza a 5 anni, 8 anni (gennaio 2030) e 12 anni. Le note dovrebbero essere valutate Baa3 da Moody's e BBB- da Fitch.

(Foto: Roman Logov on Unsplash)