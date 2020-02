ASTM, assemblea nomina CdA e Collegio sindacale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolta in data odiernaordinaria degli azionisti di, che ha nominato ilSulla base delle liste presentate dall'azionista, titolare del 41,24% del capitale sociale, e da un gruppo di investitori istituzionali italiani ed esteri, complessivamente titolari del 2,63% del capitale sociale, sono stati: Caterina Bima, Giulio Gallazzi, Giuseppe Gatto, Patrizia Michela Giangualano, Venanzio Iacozzilli, Fabiola Mascardi, Rosario Mazza, Valentina Mele, Franco Moscetti, Andrea Pellegrini, Barbara Poggiali, Giovanni Quaglia, Alberto Rubegni, Umberto Tosoni e Micaela Vescia.L'Assemblea degli Azionisti hapoi deliberato, nominando Massimo Berni sindaco effettivo e Gasparino Ferrari sindaco supplente. Il collegio sindacale, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, risulta pertanto così composto da: Marco Fazzini (Presidente), Massimo Berni (Sindaco effettivo), Piera Braja (Sindaco effettivo), Roberto Coda (Sindaco supplente), Annalisa Donesana (Sindaco supplente), Gasparino Ferrari (Sindaco supplente).