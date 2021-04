29 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di ASTM, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di 92,4 milioni di euro, e preso atto del Bilancio consolidato 2020.

"In considerazione dello scenario di estrema incertezza legato al protrarsi della pandemia da Covid-19 ed ai conseguenti effetti, in particolare, sulla generazione di cassa nel settore autostradale", si legge in una nota, i soci di ASTM hanno deliberato di destinare l'utile d'esercizio al rafforzamento della struttura patrimoniale, attribuendolo interamente alla riserva "Utili portati a nuovo".

L'assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. È stato cooptato come consigliere Stefano Mion, nominato nel settembre 2020 a seguito delle dimissioni di Rosario Mazza.