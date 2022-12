ASTM, assemblea approva aumento numero amministratori

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 13:00







(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di ASTM, riunitasi in data odierna, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica dello Statuto sociale in merito all'ampliamento del numero dei componenti il CdA.



L'Assemblea ha quindi deliberato di portare il numero dei componenti da 9 a 11 ed ha contestualmente nominato due nuovi amministratori: Beniamino Gavio e Catia Tomasetti.



Beniamino Gavio ricopre diverse cariche nell'ambito del Gruppo di famiglia, attivo nei settori delle concessioni autostradali, delle costruzioni e dell'ingegneria, dei trasporti e della logistica, della tecnologia e della nautica. È attualmente Presidente di Aurelia S.r.l., holding della famiglia Gavio, e di Nuova Argo Finanziaria, holding partecipata con il fondo Ardian che coordina e controlla ASTM.



Catia Tomasetti è partner dello studio legale Bonelli Erede di cui è Responsabile della sede di Dubai e Coordinatore del Focus Team Ecological Transition e del Dipartimento di Project Finance.



(Foto: Roman Logov on Unsplash)