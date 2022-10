Aste BTP short e Btpei, riaperture registrano buon interesse specialisti

Giovedì 27 Ottobre 2022, 17:15







(Teleborsa) - Il Tesoro ha registrato un buon interesse, da parte degli operatori specialisti, per le riaperture odierne a loro dedicate di tre titoli (BTP 1,75% 2 anni 30-05-2024; BTP Ind. 0,65% 5 anni 15-05-2026 e BTP Ind. 0,10% 10 anni 15-05-2033). Ieri erano stati complessivamente collocati 4 miliardi di euro nei tre titoli, il massimo dell'offerta.



Per il BTP a 2 anni, la domanda è arrivata a 1,614 miliardi di euro, a fronte di 500 milioni di offerta supplementare. Per il BTP a 5 anni, la domanda è arrivata a 577 milioni di euro, a fronte di 112,5 milioni di offerta supplementare. Per il BTP a 10 anni, la domanda è arrivata a 514 milioni di euro, a fronte di 112,5 milioni di offerta supplementare.