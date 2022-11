Aste BTP 2 e 7 anni, interesse nullo da specialisti in riaperture

Venerdì 25 Novembre 2022, 16:15







(Teleborsa) - Interesse nullo per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 25 Novembre 2022.



Gli operatori non hanno manifestato alcun interesse oggi nelle riaperture a loro dedicate del BTP 1,75 % 2 anni 30-05-2024 e del BTP 1,45 % 7 anni 15-11-2024, andati in asta ieri.



Il primo veniva riaperto per 250 milioni di euro, mentre l'offerta supplementare per il secondo era pari a 300 milioni.