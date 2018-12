Astaldi, Tribunale Roma concede proroga per concordato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Tribunale di Roma ha concesso ad Astaldi una proroga di 60 giorni del termine per la presentazione da parte della stessa società della proposta concordataria, del piano e di tutta la documentazione prevista.Il termine ultimo per la presentazione di tale documentazione è pertanto fissato al 14 febbraio 2019.A metà dicembre, Astaldi aveva presentato istanza per una proroga di 60 giorni del termine, originariamente fissato al 16 dicembre 2018, per il deposito della proposta di concordato preventivo. Pertanto, il nuovo termine per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo e del piano era fissato al 14 febbraio 2019.Lo annunciava la società, sottolineando l'obiettivo di "definire la migliore proposta ai creditori" e completare gli approfondimenti in corso per "meglio qualificare tutte le opportunità collegate ai nuovi scenari delineati alla luce dei colloqui con alcuni potenziali investitori industriali".La compagnia attiva nel settore delle costruzioni confermava che Salini Impregilo e IHI Corporation avevano formalizzato "distintamente" il loro interesse a partecipare nel processo di concordato di Astaldi, mediante la presentazione di proposte non vincolanti.