Astaldi, Tribunale autorizza finanziamento per 75 milioni di euro a Fortress

(Teleborsa) - Buone nuove per Astaldi. Il Contractor ha ricevuto l'autorizzazione a contrarre un finanziamento di EUR 75 milioni prededucibile ai sensi dell'art. 111, l.f., funzionale al perseguimento dell'obiettivo della continuità aziendale con finalità ponte fino alla scadenza del termine per il deposito della proposta concordataria definitiva.In particolare,. Il Tribunale Ordinario di Roma ha accordato l'autorizzazione dopo avere vagliato, tra l'altro, le condizioni e la struttura proposte da società affiliata aper conto di fondi gestiti dalla stessa ed avere condiviso le valutazioni della Società e dell'attestatore circa la loro preferibilità rispetto alle altre prese in considerazione.