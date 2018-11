Astaldi, titolo sospeso al rialzo dopo mossa Salini Impregilo

(Teleborsa) - Congelato agli scambi il titolo Astaldi mostra un rialzo teorico del 22,65%. Ieri, Salini Impregilo ha presentato una manifestazione d'interesse preliminare e non vincolante per gli asset delle costruzioni del general contractor in procedura concorsuale.



L'obiettivo - ha spiegato Salini in una nota - è "proseguire gli approfondimenti finalizzati a valutare le potenzialità di un'integrazione industriale coerente con i propri obiettivi di disciplina finanziaria".



A sua volta le azioni Salini Impregilo guadagnano l'1,92% seguendo la buona intonazione del mercato italiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA