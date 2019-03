Astaldi realizzerà nuova tratta ferroviaria ad Alta Capacità Napoli-Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuovi importanti ordini per il Gruppo Astaldi, che è risultato aggiudicatario, in raggruppamento di imprese, del contratto daper la realizzazione di ulteriori 18,7 chilometri della linea ferroviaria ad, in Italia. Il nuovo lotto si riferisce alla realizzazione del collegamento che daraggiungee prevede anche la costruzione della Stazione Hirpinia, oltre che di tre gallerie naturali e quattro viadotti.I lavori saranno eseguiti da Astaldi (in quota al 40%), in raggruppamento di imprese con Salini Impregilo (al 60%). Il Committente delle opere è, società del. Nell'ambito di questo stesso progetto, Astaldi sta già realizzando i 15,5 chilometri di tracciato della tratta Napoli-Cancello, sempre in raggruppamento di imprese con Salini Impregilo.La tratta Apice-Hirpinia della linea Napoli-Bari, come tutti gli altri progetti in esecuzione, è parte integrante del sistema di trasporto TEN-T (Trans European Network-Transport) e contribuirà, pertanto, al collegamento dell'Italia al resto d'Europa.Positivo il titolo Astaldi a Piazza Affari: +1,40%.