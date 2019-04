Astaldi precisa: nessuna citazione in giudizio da BNP Paribas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Astaldi S.p.A. precisa che non esiste ad oggi alcuna citazione in giudizio della Società da parte di BNP Paribas per una presunta violazione di un contratto in Canada. Tale precisazione si è resa necessaria a seguito di quanto "riportato erroneamente da alcuni organi di stampa".. "In relazione ad articoli di stampa diffusi oggi (10 aprile 2019) BNP Paribas smentisce fermamente di avere avviato iniziative giudiziarie contro Astaldi Spa. Contrariamente a quanto riportato, infatti BNP Paribas è stata chiamata in giudizio da Astaldi Spa il 13 marzo 2019, insieme ad altre istituzioni finanziarie, in relazione al pagamento di una garanzia internazionale, rilasciata da BNP Paribas su richiesta della stessa Astaldi Spa in favore della National Bank of Canada". "BNP Paribas ritiene, inoltre, l'iniziativa giudiziale di Astaldi Spa totalmente infondata ed esclude tassativamente che la propria legittima condotta difensiva possa comportare alcun ritardo sul progetto concordatario di Astaldi Spa, che ricade nella responsabilità esclusiva di quest'ultima".Resta depresso il titolo a Piazza Affari: -2,72%.