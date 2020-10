Astaldi, ok Consob a prospetto ammissione nuove azioni su MTA

(Teleborsa) - La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ha approvato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana di: n. 978.260.870 azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, riservato in sottoscrizione a Webuild; e massime n. 428.929.765 azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, riservato ai creditori chirografari di Astaldi in conversione dei crediti da essi vantati nei confronti di Astaldi.

Entrambi i suddetti aumenti di capitale - spiega Astaldi in una n ota - sono stati deliberati dall'Assemblea Straordinaria in data 31 luglio 2020 e sono funzionali all'esecuzione del concordato preventivo di Astaldi.

La Società ritiene di "dare esecuzione agli aumenti di capitale suddetti in data 5 novembre 2020, compatibilmente con le attività da perfezionare a tal fine e, comunque, entro il termine prescritto dal Tribunale di Roma con il decreto di omologazione del concordato".

A seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Webuild e dell'Aumento di Capitale per Conversione la Società provvederà a pubblicare l'intervenuta modifica del capitale sociale e del numero di azioni emesse e in circolazione.

