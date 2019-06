Astaldi, depositata al Tribunale di Roma versione aggiornata del concordato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Depositata in data odierna una versione aggiornata della proposta di concordato e del relativo piano al Tribunale di Roma da parte di Astaldi, multinazionale italiana attiva nel settore grandi costruzioni.La società ha provveduto a depositare presso lo stesso Tribunale una nota volta a fornire i chiarimenti richiesti da quest'ultimo con decreto del 19 aprile 2019 e a rappresentare le soluzioni individuate in relazione alle tematiche sollevate nel suddetto provvedimento.Per quanto riguarda invece l'aggiornamento della proposta di concordato, in questi sono stati forniti maggiori dettagli in merito ad alcuni passaggi tecnici relativi, inter alia, alle modalità di segregazione del patrimonio destinato a soddisfare i creditori chirografari, e sono state meglio dettagliate le operazioni che condurranno alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Astaldi S.p.A.La Compagnia inoltre precisa che, nella data del 18 giugno 2019, la Società ha ricevuto da Salini Impregilo, la formale confermadell'interesse di quest'ultima a proseguire l'operazione di rafforzamento patrimoniale, finanziario ed economico della Astaldi, anche a seguito dei summenzionati aggiornamenti deI Piano e della Proposta Concordataria, nel contesto del più ampio Progetto Italia e dell'operazione di sistema ad esso sottesa.