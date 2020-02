Astaldi, deliberazioni assemblea obbligazionisti

(Teleborsa) - L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario emesso da Astaldi denominato in euro "140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" ha approvato con il voto favorevole dell'80,05% dei presenti la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi nell'ambito della procedura concordataria.



Inoltre, l'assemblea del prestito obbligazionario emesso da Astaldi e denominato in euro "750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (le obbligazioni USA), convocata per deliberare sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, nell'ambito della procedura concordataria, non si è costituita, non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo. Pertanto, l'assemblea si riunirà nuovamente in seconda convocazione il 10 marzo e, occorrendo, in terza convocazione, per il 24 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA