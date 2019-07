Astaldi, conferma integrazione dell'offerta di investimento da parte di Salini Impregilo

(Teleborsa) - Arriva la conferma da parte di Astaldi di aver ricevuto lo scorso 19 giugno, da Salini Impregilo , una "integrazione dell'offerta di investimento presentata in data 13 febbraio 2019 e successivamente adeguata a supporto della proposta di concordato in continuità diretta e del piano in ultimo presentati dalla stessa Astaldi al Tribunale di Roma" .



La società divulga la notizia tramite una nota in cui viene indicato che "il consiglio di Amministrazione, preso atto della coerenza dell'Integrazione dell'Offerta con la Proposta Concordataria, ha deliberato di apportare a quest'ultima le limitate conseguenti modifiche e di presentare al Tribunale di Roma in data odierna la relativa documentazione".







